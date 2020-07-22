Тест: кто вы из «Смешариков»?

Источник материала: Tut.by

Мультсериал «Смешарики» впервые вышел в 2004 году и с тех пор не теряет внимания зрителей. Его все еще показывают детям, взрослые (даже те, которые не росли на нем) находят все новые и новые смыслы в сериях. Известный российский политолог Екатерина Шульман даже делала их критический разбор, назвав себя Лосяшем! А еще скоро выйдет новый сезон сериала. По этим прекрасным поводам и предлагаем наконец выяснить важное: так кто же вы из «Смешариков»? Вопросов будет всего пять.