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Тест: кто вы из «Смешариков»?
Источник материала: Tut.by
Мультсериал «Смешарики» впервые вышел в 2004 году и с тех пор не теряет внимания зрителей. Его все еще показывают детям, взрослые (даже те, которые не росли на нем) находят все новые и новые смыслы в сериях. Известный российский политолог Екатерина Шульман даже делала их критический разбор, назвав себя Лосяшем! А еще скоро
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