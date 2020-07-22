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Задержан террорист, захвативший автобус в Луцке. Все заложники освобождены
22.07.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
unian.net
Лишь вечером, после длительных переговоров, удалось освободить всех заложников (их было 13 человек). Захватчик Максим Кривош сдался сам.
Злоумышленником оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.
Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей, передает
В результате телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с террористом и записанного им видео террорист согласился сначала отпустить пенсионерку, ребенка и беременную женщину.
При себе у захватчика был боевой пистолет, автомат и граната. Других взрывных устройств саперы не нашли.
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Лишь вечером, после длительных переговоров, удалось освободить всех заложников (их было 13 человек). Захватчик Максим Кривош сдался сам.
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