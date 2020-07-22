Задержан террорист, захвативший автобус в Луцке. Все заложники освобождены

Источник материала: Ежедневник

unian.net

Лишь вечером, после длительных переговоров, удалось освободить всех заложников (их было 13 человек). Захватчик Максим Кривош сдался сам.

Злоумышленником оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей, передает unian.net .

В результате телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с террористом и записанного им видео террорист согласился сначала отпустить пенсионерку, ребенка и беременную женщину.

При себе у захватчика был боевой пистолет, автомат и граната. Других взрывных устройств саперы не нашли.