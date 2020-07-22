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Как устроен скелет человека? Сомневаемся, что вы правильно ответите на все вопросы теста

22.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает проверять, как хорошо вы разбираетесь в медицине. На этот раз решили пройтись по скелету и выяснить, представляете ли вы, сколько костей у человека, какими они бывают и как (без углубленных медицинских подробностей) расположены.

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HEALTH.TUT.BY продолжает проверять, как хорошо вы разбираетесь в медицине. На этот раз решили пройтись по скелету и выяснить, представляете ли вы, сколько костей у...
 
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