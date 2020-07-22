Группу домов ЮЗМР-5 в Бресте показали общественности и предлагают обсудить проект

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объектов: «Строительство и обслуживание группы многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями торгово-общественного назначения №18, 19, 20, 21 (по ГП) согласно ПДП «ЮЗМР-5» в г. Бресте»





Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объектов: «Строительство и обслуживание группы многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями торгово-общественного назначения №18, 19, 20, 21 (по ГП) согласно ПДП «ЮЗМР-5» в г. Бресте».

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011

№ 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения.

Срок проведения общественного обсуждения с 3 августа 2020 года по 27 августа 2020 года.

Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции объектов «Строительство и обслуживание группы многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями торгово-общественного назначения №18, 19, 20, 21 (по ГП) согласно ПДП «ЮЗМР-5» в г. Бресте» можно с 3 августа до 17 августа 2020 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в г. Бресте презентация архитектурно-планировочной концепции объектов «Строительство и обслуживание группы многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями торгово-общественного назначения №18, 19, 20, 21 (по ГП) согласно ПДП «ЮЗМР-5» в г. Бресте» не состоится.

По возникшим вопросам, можно обратиться на электронную почту заказчика и (или) разработчика архитектурно-планировочной концепции.

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3,

контактный тел. 21-03-65, 21-03-12).

Заказчик архитектурно-планировочной концепции – ООО «ВендторгКонсалт» (224005, г.Брест, ул.Советская, 46, к. 55, контактный тел. +375 162 50-00-57, +375 29 22-56-111, e-mail: info@vtconsult.by).

Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ООО «БрестКАДпроект» (224030, г. Брест, ул. К. Маркса, офис 72, контактный тел. (8 0162) 53-76-92, +375(29) 700-11-77, +375(29) 643-40-40, e-mail: project@brestcad.com ).

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 3 августа 2020 года по 27 августа 2020 года, с пометкой «Строительство и обслуживание группы многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями торгово-общественного назначения №18, 19, 20, 21 (по ГП) согласно ПДП «ЮЗМР-5» в г. Бресте» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 23 июля 2020 г.





Архитектурно-планировочная концепция разработана на территорию, расположенную юго-западном микрорайоне (ЮЗМР-5) г. Бреста, который в данное время активно застраивается.

Решения, принятые в концепции, соответствуют регламентам утвержденной градостроительной документации (Генеральному плану г. Бреста, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2019 г. № 46 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь), а так же утвержденному проекту застройки «ЮЗМР-5» г. Бреста.

Рассматриваемый в концепции земельный участок с севера граничит с территорией, предназначенной для строительства средней школы. С востока и запада – с незастроенной территорией микрорайона, предназначенной для строительства многоквартирных жилых домов, с южной стороны – новым перекрестком, формируемым Ковельским шоссе и улицей Краснознаменной.





Целью архитектурно-планировочной концепции является возведение на земельном участке четырех отдельно стоящих многоквартирных многоэтажных жилых домов, а также выполнение работ по благоустройству прилегающей территории.

Проектируемая группа жилых домов расположена вблизи ландшафтно-рекреационных зон г. Бреста.

Цветовое решение фасадов зданий выдержано в светлых тонах. Акцентирование монохромных вертикальных элементов на фасадах выражает собой концепцию «Белого города» — создание благоприятной городской среды, свободной от цветовых раздражителей, создающее органичное восприятие архитектуры в условиях натурального природного окружения.

Центральный дом, выходящий главным фасадом на перекресток улиц Краснознаменной и Ковельского шоссе, запроектирован 16-ти этажным, остальные жилые дома высотой 10 этажей.





На нижних этажах жилых домов, выходящих фасадами на городские улицы, предусмотрено наличие встроенных помещений общественного назначения.

В верхних этажах предполагается размещение жилых квартир различной площади и планировки, в том числе квартир-студий свободной планировки. Имеется возможность устройства террас в квартирах, размещаемых над помещениями общественного назначения.

Проектным решением предусматривается выполнение целого комплекса мероприятий в части освоения рассматриваемой территории, в том числе:

— вынос существующих и прокладка новых инженерных сетей к жилым домам;

— благоустройство и озеленение территории;

— устройство детской, спортивной и хозяйственных площадок;

— устройство открытых парковочных мест для жильцов и встроенных объектов общественного назначения;

— организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории.





Информация о регламентах использования застройки территории:

— площадь земельного участка – 3,1109 га;

— коэффициент интенсивности застройки – 0,79;

— коэффициент застройки земельного участка – 0,1;

— количество квартир – 318;

— общее количество парковочных мест – 318;

— общая площадь жилых домов – 21850 м²;

— общая площадь встроенных помещений общественного назначения – 3150 м²;

— плотность жилищного фонда – 7023,69 м²/га;

— площадь поверхности с твердым покрытием – 18665,4 м²;

— площадь озеленения – 9332,7 м²;

— процент площади под застройку – 10 %;

— процент поверхности с твердым покрытием – 60 %;

— процент озеленения – 30%.