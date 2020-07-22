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Депутаты Европарламента приступили к изучению итогов саммита ЕС
Источник материала: ОНТ
Депутаты Европарламента приступили к изучению итогов саммита ЕС. На принятие решений главам государств Евросоюза потребовалось четыре дня вместо двух.
В бурных спорах всё-таки принят семилетний бюджет, одобрено создание внебюджетного фонда восстановления экономики. Также впервые в истории участники встречи договорились по вопросу общих долговых обязательств. Теперь льготные займы будут обеспечены за счет сильного кредитного рейтинга Еврокомиссии. А главам государств предстоит отстоять соглашения у себя в дома.
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Депутаты Европарламента приступили к изучению итогов саммита ЕС. На принятие решений главам государств Евросоюза потребовалось четыре дня вместо двух. В бурных...
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