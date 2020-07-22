Источник материала: ОНТ

Депутаты Европарламента приступили к изучению итогов саммита ЕС. На принятие решений главам государств Евросоюза потребовалось четыре дня вместо двух.

В бурных спорах всё-таки принят семилетний бюджет, одобрено создание внебюджетного фонда восстановления экономики. Также впервые в истории участники встречи договорились по вопросу общих долговых обязательств. Теперь льготные займы будут обеспечены за счет сильного кредитного рейтинга Еврокомиссии. А главам государств предстоит отстоять соглашения у себя в дома.

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