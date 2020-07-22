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На 35 году ушёл из жизни актёр сериала «Достоевский»

22.07.2020 11:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На 35 году скончался российский актёр Андрей Сиротин. Информация об этом размещена на Facebook-странице Московского драматического театра имени Пушкина.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа», – говорится в сообщении.

Сиротин появился на свет 2 мая 1986 года в Саранске. В школьные годы будущий актёр учился гимназии с уклоном на иностранные языки. Далее он поступил в МГУ, а затем стал выпускником ГИТИСа.

Десять лет назад Андрей начал служить в Театре имени Пушкина. В том же 2010 году снялся в сериале «Достоевский», а позже появился в кинокартинах «Перекрёстки судьбы» и «Шериф».

Люди в материале: Андрей Сиротин

 
 
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Новости России. На 35 году скончался российский актёр Андрей Сиротин. Информация об этом размещена на Facebook-странице Московского драматического театра имени...
 
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