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Наконец-то! Жалоба Бабарико на решение ЦИК поступила в Верховный суд
Источник материала: Партизан
Жалоба потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико на решение ЦИК о его нерегистрации 22 июля поступила в Верховный суд
Как
Напомним, ранее Верховный суд отказал в принятии к производству такой жалобы, подписанной от имени Виктора Бабарико адвокатом Максимом Знаком на основании нотариальной доверенности. Об этом стало известно вечером 16 июля.
После этого защита Бабарико предприняла дополнительные меры, подав 17 июля в администрацию СИЗО КГБ для передачи в Верховный суд жалобу, подписанную Виктором Бабарико лично, пишет
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Жалоба потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико на решение ЦИК о его нерегистрации 22 июля поступила в Верховный суд
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