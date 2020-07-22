Наконец-то! Жалоба Бабарико на решение ЦИК поступила в Верховный суд









сообщил адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, по его сведениям, жалоба на решение ЦИК, поданная его подзащитным, потенциальным кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико, через администрацию СИЗО КГБ, сегодня, 22 июля, поступила в Верховный суд. Какадвокат Виктора Бабарико, по его сведениям, жалоба на решение ЦИК, поданная его подзащитным, потенциальным кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико, через администрацию СИЗО КГБ, сегодня, 22 июля, поступила в Верховный суд.





Напомним, ранее Верховный суд отказал в принятии к производству такой жалобы, подписанной от имени Виктора Бабарико адвокатом Максимом Знаком на основании нотариальной доверенности. Об этом стало известно вечером 16 июля.



