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В Минске мужчина брал каршеринговые авто и похищал из них запасные колеса и инструменты
Источник материала: ОНТ
Житель Минского района арендовал каршеринговые авто, чтобы похитить из них инструменты и запасные колеса,
В милицию обратилась компания по предоставлению автомобилей в аренду с заявлением о краже наборов инструментов и запасных колес из нескольких машин.
Правоохранители установили лицо, причастное к серии краж. Им оказался безработный 34-летний житель Минского района. С начала июня на протяжении нескольких недель подозреваемый воровал запасные колеса и наборы инструментов из арендуемых авто.
Всего было совершено 7 таких краж на сумму более двух тысяч белорусских рублей. Часть украденного мужчина перепродал знакомым.
Сообщается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Житель Минского района арендовал каршеринговые авто, чтобы похитить из них инструменты и запасные колеса, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. В милицию обратилась...
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