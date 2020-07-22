В Минске мужчина брал каршеринговые авто и похищал из них запасные колеса и инструменты

Источник материала: ОНТ

Житель Минского района арендовал каршеринговые авто, чтобы похитить из них инструменты и запасные колеса, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась компания по предоставлению автомобилей в аренду с заявлением о краже наборов инструментов и запасных колес из нескольких машин.

Правоохранители установили лицо, причастное к серии краж. Им оказался безработный 34-летний житель Минского района. С начала июня на протяжении нескольких недель подозреваемый воровал запасные колеса и наборы инструментов из арендуемых авто.

Всего было совершено 7 таких краж на сумму более двух тысяч белорусских рублей. Часть украденного мужчина перепродал знакомым.

Сообщается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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