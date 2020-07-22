Источник материала: Новости Волковыска

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси.

В Гродненской области посещать лес временно запрещено в Щучинском, Лидском, Сморгонском, Вороновском и Ошмянском районах.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.