|
Огненный торнадо, отрезанный от мира город Сьюзанвилль: в Калифорнии бушуют пожары
Источник материала: ОНТ
Сильнейшие лесные пожары бушуют в Калифорнии. На одном из шоссе водители попали в настоящую огненную ловушку. Ехать пришлось сквозь пламя.
Огонь отрезал от мира целый город – Сьюзанвилль, повредив оптоволоконный кабель. В итоге без связи остались не только жители, но даже пожарные. Пламя бушует на опасном расстоянии и угрожает двум сотням домам. Распространению огня способствует жара и сильный ветер. Местные жители даже увидели огненное торнадо.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильнейшие лесные пожары бушуют в Калифорнии. На одном из шоссе водители попали в настоящую огненную ловушку. Ехать пришлось сквозь пламя. Огонь отрезал от мира...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)