Огненный торнадо, отрезанный от мира город Сьюзанвилль: в Калифорнии бушуют пожары

Источник материала: ОНТ

Сильнейшие лесные пожары бушуют в Калифорнии. На одном из шоссе водители попали в настоящую огненную ловушку. Ехать пришлось сквозь пламя.

Огонь отрезал от мира целый город – Сьюзанвилль, повредив оптоволоконный кабель. В итоге без связи остались не только жители, но даже пожарные. Пламя бушует на опасном расстоянии и угрожает двум сотням домам. Распространению огня способствует жара и сильный ветер. Местные жители даже увидели огненное торнадо.

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