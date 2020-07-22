﻿ Огненный торнадо, отрезанный от мира город Сьюзанвилль: в Калифорнии бушуют пожары. 21.by
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Огненный торнадо, отрезанный от мира город Сьюзанвилль: в Калифорнии бушуют пожары

22.07.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильнейшие лесные пожары бушуют в Калифорнии. На одном из шоссе водители попали в настоящую огненную ловушку. Ехать пришлось сквозь пламя. 

Огонь отрезал от мира целый город – Сьюзанвилль, повредив оптоволоконный кабель. В итоге без связи остались не только жители, но даже пожарные. Пламя бушует на опасном расстоянии и угрожает двум сотням домам. Распространению огня способствует жара и сильный ветер. Местные жители даже увидели огненное торнадо.

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Сильнейшие лесные пожары бушуют в Калифорнии. На одном из шоссе водители попали в настоящую огненную ловушку. Ехать пришлось сквозь пламя.  Огонь отрезал от мира...
 
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