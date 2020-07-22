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Шок! Женщине стало плохо, она сутки пролежала на газоне и позже умерла в больнице
Источник материала: Партизан
На зеленой зоне 11 июня нашли минчанку. Она пропала днем раньше, и ее искали милиция и волонтеры. Женщине стало плохо, но она не могла сама позвать на помощь. Теперь стало известно, что через несколько дней она умерла в больнице.
34-летняя минчанка пропала 10 июня, на следующий день ее нашли на зеленой зоне неподалеку от гостиницы «Агат» работники УП «Зеленстрой». Оказалось, что она почувствовала себя плохо и не смогла позвать на помощь. Женщину увезли в больницу, но теперь появились грустные новости, пишет
— Ребята из поискового отряда пытались связаться с минчанкой, чтобы узнать, как сложилась ее судьба. Оказалось, она была в реанимации, а потом умерла спустя несколько дней, — рассказала информационный координатор поискового отряда «Ангел» Юлия Ковган.
Волонтеры просят горожан не проходить мимо людей, которые лежат на земле, ведь у них могут быть серьезные проблемы со здоровьем.
Не исключено, что при своевременой помощи умершую молодую женщину удалось бы спасти
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На зеленой зоне 11 июня нашли минчанку. Она пропала днем раньше, и ее искали милиция и волонтеры. Женщине стало плохо, но она не могла сама позвать на помощь. Теперь...
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