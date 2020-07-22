Шок! Женщине стало плохо, она сутки пролежала на газоне и позже умерла в больнице

tut.by 34-летняя минчанка пропала 10 июня, на следующий день ее нашли на зеленой зоне неподалеку от гостиницы «Агат» работники УП «Зеленстрой». Оказалось, что она почувствовала себя плохо и не смогла позвать на помощь. Женщину увезли в больницу, но теперь появились грустные новости, пишет





— Ребята из поискового отряда пытались связаться с минчанкой, чтобы узнать, как сложилась ее судьба. Оказалось, она была в реанимации, а потом умерла спустя несколько дней, — рассказала информационный координатор поискового отряда «Ангел» Юлия Ковган.





Волонтеры просят горожан не проходить мимо людей, которые лежат на земле, ведь у них могут быть серьезные проблемы со здоровьем.





Не исключено, что при своевременой помощи умершую молодую женщину удалось бы спасти







