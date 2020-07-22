В Минске выявили лабораторию по расфасовке стероидов

Источник материала: ОНТ

Минске выявили лабораторию по расфасовке стероидов" class="one-news__figure-img">

В Минске была обнаружена лаборатория по расфасовке сильнодействующих веществ. Стероиды продавались злоумышленниками через специально созданные интернет-сайты. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Правоохранители задержали двоих неработающих минчан и жителя Жлобина. Один из них арендовал квартиру в Минске, где были обнаружены упаковочные материалы, оборудование для фасовки и упаковки, наклейки, инструкции-вкладыши. Изъята крупная партия препаратов, подготовленных к реализации. Уточняется, что сотрудники ГУВД Мингорисполкома и наркоконтроля МВД Беларуси обнаружили в том числе более 500 таблеток и жидкости для инъекций с содержанием сильнодействующих веществ.



Задержанные заказывали запрещенные стероиды в Китае через интернет. После расфасовки препараты должны были сбываться в Беларуси, России и странах Евросоюза. Стероиды упаковывались под видом легально изготовленной продукции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства противоправной деятельности участников группы. Задержанные заключены под стражу. По изъятым веществам будут проведены экспертизы. По части из них уже получены заключения, подтвердившие, что изъятый «товар» является запрещенным сильнодействующим веществом.

Фото: Пресс-секретарь МВД Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram