Российский студент намеревался переместить через границу марихуану, спрятав ее в кармане жилетки

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь в отношении гражданина России, который намеревался ввезти на территорию Евразийского экономического союза марихуану.





21-летний студент одного из московских университетов возвращался рейсовым автобусом через пункт пропуска «Брест» из Австрии, где проходил обучение в рамках программы международного студенческого обмена.





При проведении таможенного контроля брестские таможенники обнаружили в кармане жилетки, находившейся в дорожном чемодане гражданина, сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, а еще среди личных вещей - гриндер для измельчения, портативные весы с частицами вещества, специальную бумагу и фильтры для самокруток. На возможное наличие в вещах студента марихуаны указала служебная собака.

Заключение эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердило, что представленное таможней на исследование вещество весом более 3,5 грамм является наркотическим средством – марихуаной.