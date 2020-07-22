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Российский студент намеревался переместить через границу марихуану, спрятав ее в кармане жилетки

22.07.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь в отношении гражданина России, который намеревался ввезти на территорию Евразийского экономического союза марихуану.

Российский студент намеревался переместить через границу марихуану, спрятав ее в кармане жилетки

21-летний студент одного из московских университетов возвращался рейсовым автобусом через пункт пропуска «Брест» из Австрии, где проходил обучение в рамках программы международного студенческого обмена.

Российский студент намеревался переместить через границу марихуану, спрятав ее в кармане жилетки

При проведении таможенного контроля брестские таможенники обнаружили в кармане жилетки, находившейся в дорожном чемодане гражданина, сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, а еще среди личных вещей - гриндер для измельчения, портативные весы с частицами вещества, специальную бумагу и фильтры для самокруток. На возможное наличие в вещах студента марихуаны указала служебная собака.

Заключение эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердило, что представленное таможней на исследование вещество весом более 3,5 грамм является наркотическим средством – марихуаной.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь в отношении гражданина России, который намеревался ввезти на территорию...
 
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