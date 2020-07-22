Мужчина обвинил кота в беременности своей жены

Источник материала: ОНТ

Пользователь ресурса Reddit обвинил во второй беременности своей жены их домашнего питомца – рыжего кота. На необычную историю обращает внимание таблоид The Sun.

Мужчина рассказал на Reddit, что в прошлом году у них с женой родился первенец. Беременность женщины проходила с осложнениями, поэтому супруги решили пока отложить планы на второго ребенка. Пара начала предохраняться с помощью презервативов.

Несмотря на меры предосторожности, супруга пользователя Reddit все-таки забеременела. Мужчина не мог понять, в чем дело. В итоге он решил проверить ящик, где хранил презервативы. Рядом находились ушные палочки, с которыми любит играть кот. Питомец заметил «игрушку» и заодно вытащил презервативы. В результате животное сделало в них несколько отверстий, что и стало причиной беременности хозяйки.

Мужчина шутит, что теперь не может дождаться дня, когда расскажет необычную историю будущему ребенку.

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