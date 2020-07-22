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Санэпидслужба рассказала мерах по защите внутреннего рынка от небезопасной продукции

22.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Санэпидслужба рассказала мерах по защите внутреннего рынка от небезопасной продукции

О мерах по защите внутреннего рынка Беларуси от небезопасной продукции рассказала заведующая отделом гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич.

Санитарно-эпидемиологическая служба занимается защитой внутреннего рынка от небезопасной продукции по двум основным направлениям.

Первое — это обеспечение санитарно-охранных мер против завоза потенциально опасной продукции. «В 36 пунктах пропуска на путях международного автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения проводился эпиднадзор. В первом полугодии было досмотрено около 110 тыс. партий товаров объемом свыше 570 тыс. т, что в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, — сказала Вия Шукевич. — Приостановлен либо временно запрещен ввоз на территорию ЕАЭС свыше 3,6 тыс. партий товаров — это более 61 тыс. т».

Второе направление — проведение санитарного надзора для защиты внутреннего рынка от небезопасной продукции. «В первом полугодии основные нарушения, которые были выявлены, — это реализация товаров без маркировки или с неполной маркировкой, продажа пищевой продукции с истекшим сроком годности, без документов, удостоверяющих качество и безопасность товара, а также нарушения условий хранения, — отметила эксперт. — Запрещена реализация свыше 70 т продуктов, из них более 26 т — импортного производства (кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, рыба свежемороженая, специи)».

По ее словам, в структуре небезопасной непищевой продукции удельный вес игрушек составляет 25%, парфюмерии и косметики — 9%, товаров для детей — 3%. Запрещена реализация свыше 41 тыс. товаров непродовольственной группы. Применены меры административного воздействия, приостановлено выполнение работ и услуг на 2,5 тыс. объектов. Выдано свыше 10,5 тыс. предписаний и рекомендаций по устранению нарушений.

https://www.belta.by/

 
 
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О мерах по защите внутреннего рынка Беларуси от небезопасной продукции рассказала заведующая отделом гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и...
 
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