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В чём заключается национальная белорусская идея? 3 простые истины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы
Александр Бурда, депутат Молодёжного парламента Беларуси:
Смотрите 22 июля в 20.30 на СТВ.
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Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Онлайн-памятник...
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