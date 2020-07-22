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Игорь Луцкий: «Нужно думать о том, что будет завтра, как будут жить наши дети»

22.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем. Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий, сообщает sb.by.

По словам министра информации, на людей оказывается сильное информационное давление.   

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:  
Если дойдет до уличных разборок, то страна может потерять все, что создано за годы независимости. Думаю, куда важнее стабильность, спокойствие, открытие поликлиник, детских садов и школ – нужно думать о том, что будет завтра, как будут жить наши дети.  

Игорь Луцкий также отметил, что необходимо донести важность посещения избирательных участков до каждого белоруса.

Люди в материале: Игорь Луцкий

 
 
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Новости Беларуси. В период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем. Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий,...
 
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