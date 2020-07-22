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Сергей Клишевич: «Идеолога подготовить фактически невозможно. Это как художник, певец, композитор, творческая натура»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Так вот у нас, мы, бывает, порой упускаем этот момент подбора этих людей – лидеров. Как правильно говорил глава государства – кадровый резерв. И у нас должно быть это, не побоюсь этого слова, с детского сада начиная. Есть же мировой опыт, как это происходит.
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Сергей Клишевич: «Идеолога подготовить фактически невозможно. Это как художник, певец, композитор, творческая натура»
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». В чём заключается...
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