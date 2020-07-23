Источник материала: ОНТ

В соответствии с требованиями времени. В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это часть работы по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Нововведения коснутся «Инженерных изысканий для строительства», «Автомобильных дорог», «Газораспределения и газопотребления» а также «Котельных установок». Основная цель изменений – сделать возведение и эксплуатацию зданий и сооружений еще более безопасными и технологичными. Новые строительные нормы вступят в силу через два месяца.

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