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Убийство Шеремета: ведущие институты отказались провести экспертизы

23.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении двух экспертов.



Ведущие институты отказались проводить экспертизы по делу об убийстве Павла Шеремета, а также установить психологический портрет из видео.

Об этом адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Тарас Беспалый написал в Facebook

«Единственным основным доказательством является экспертиза походки Айвон Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют "черные ящики", низкое доказательное качество) и экспертиза портретно-психологическая (КНИИСЭ, эксперты Ирхина и Семенец). Интересно, что именно об этой экспертизе указывают чиновники, как на наиболее безоговорочное доказательство причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета», - отметил Беспалый.

Однако, по его словам, когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет с видео, а тем более сравнить 2 видео, невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика.

Адвокат также отметил, что Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении этих двух экспертов.

Журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

12 декабря 2019 года руководство полиции сообщило, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненка и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была "дестабилизация общественно-политической ситуации". Вероятных заказчиков в полиции назвать не смогли.

2 июля в полиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Коллеги Шеремета из "Украинской правды" также усомнились в озвученной полицией версии относительно мотивов убийства.
 
 
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