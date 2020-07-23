Убийство Шеремета: ведущие институты отказались провести экспертизы









Ведущие институты отказались проводить экспертизы по делу об убийстве Павла Шеремета, а также установить психологический портрет из видео.





Об этом адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Тарас Беспалый написал в Facebook





«Единственным основным доказательством является экспертиза походки Айвон Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют "черные ящики", низкое доказательное качество) и экспертиза портретно-психологическая (КНИИСЭ, эксперты Ирхина и Семенец). Интересно, что именно об этой экспертизе указывают чиновники, как на наиболее безоговорочное доказательство причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета», - отметил Беспалый.





Однако, по его словам, когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет с видео, а тем более сравнить 2 видео, невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика.





Адвокат также отметил, что Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении этих двух экспертов.