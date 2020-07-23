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8 августа в «Коробчицком Олимпе» стартует «Гродненская ночная десятка»

23.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

8 августа в «Коробчицком Олимпе» стартует «Гродненская ночная десятка»

Забег станет очередным этапом Гродненской беговой лиги.

По состоянию на 22 июля на официальном сайте Первой тайминговой компании 42195 зарегистрировалось 116 желающих преодолеть под луной дистанции «Ночная десятка», 6666 и 3333 метров. Среди них известные гродненские атлеты Борислав Яровой, Наталия Цицорина, Алексей Чемоданов, Анна Ступакевич, Денис Воля, Виктория Кушнир, Инна Хотянович, Наталья Морозова-Максимчик.

8 августа в «Коробчицком Олимпе» стартует «Гродненская ночная десятка»

Соревнования, стремительно набравшие популярность в Беларуси, на сей раз обещают быть еще интереснее. «Фишки» бегового форума держатся организаторами в секрете. Можно не сомневаться, что креативный директор Центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель, в подчинении которого находится Парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп», обязательно придумает что-то необычно заманчивое.

8 августа в «Коробчицком Олимпе» стартует «Гродненская ночная десятка»

Бесплатная доставка к местам соревнований, памятные медали каждому финишировавшему участнику, горячее питание после возвращения с дистанции – это обязательная программа. А дальше? Приезжайте – увидите.

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Забег станет очередным этапом Гродненской беговой лиги. По состоянию на 22 июля на официальном сайте Первой тайминговой компании 42195 зарегистрировалось 116 желающих...
 
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