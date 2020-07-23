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8 августа в «Коробчицком Олимпе» стартует «Гродненская ночная десятка»
23.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Забег станет очередным этапом Гродненской беговой лиги.
По состоянию на 22 июля на официальном сайте Первой тайминговой компании 42195 зарегистрировалось 116 желающих преодолеть под луной дистанции «Ночная десятка», 6666 и 3333 метров. Среди них известные гродненские атлеты Борислав Яровой, Наталия Цицорина, Алексей Чемоданов, Анна Ступакевич, Денис Воля, Виктория Кушнир, Инна Хотянович, Наталья Морозова-Максимчик.
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Забег станет очередным этапом Гродненской беговой лиги. По состоянию на 22 июля на официальном сайте Первой тайминговой компании 42195 зарегистрировалось 116 желающих...
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