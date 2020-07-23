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В районах Минской области отменяют ограничения на посещение лесов
23.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с прохождением осадков и установлением прохладной погоды снизился класс пожарной опасности - в большинстве районов Минской области сняты временные ограничения на посещение лесов.
Въезжать в лес на транспорте и разводить костры (в разрешённых местах) можно в Слуцком и во всех соседних районах. Ограничения пока сохраняются только в Минской, Смолевичском, Березинском и Крупском районах.
Это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза.
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В связи с прохождением осадков и установлением прохладной погоды снизился класс пожарной опасности - в большинстве районов Минской области сняты временные...
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