В районах Минской области отменяют ограничения на посещение лесов

Источник материала: Слуцк Город

В связи с прохождением осадков и установлением прохладной погоды снизился класс пожарной опасности - в большинстве районов Минской области сняты временные ограничения на посещение лесов.

Въезжать в лес на транспорте и разводить костры (в разрешённых местах) можно в Слуцком и во всех соседних районах. Ограничения пока сохраняются только в Минской, Смолевичском, Березинском и Крупском районах.

Это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза.



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