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Как выглядит новое элитное жильё на улице Леваневского

23.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На ул. Леваневского завершается строительство индивидуального и блокированного шестиквартирного жилых домов. Сейчас идёт отделка фасадов и благоустройство территории. Смотрите фото.

Как выглядит новое элитное жильё на улице Леваневского

Жилой комплекс на ул. Леваневского/ул. Чапаева г. Бреста строится в исторической части города, на месте старых деревянных домов. В двухстах метрах от новостройки находится Брестский горисполком, а совсем рядом Парк культуры и отдыха.

Как выглядит новое элитное жильё на улице Леваневского

Жилой комплекс по ул. Леваневского /ул. Чапаева будет представлять собой три здания. В состав застройки войдут: двухэтажный индивидуальный коттедж, двухэтажный блокированный шестиквартирный новострой, расположенный ближе к улице Леваневского, а также четырехэтажный дом на Чапаева, в котором на каждом уровне будет по одной квартире.

Как выглядит новое элитное жильё на улице Леваневского

Блокированный жилой дом задуман особенно оригинально – здесь предусмотрены двухуровневые апартаменты в стиле конструктивизма и жилые помещения в народном «закопанском» стиле.

Как выглядит новое элитное жильё на улице Леваневского

На фото видны деревянные вшивки фасадов строений, соответствующие концепции города-сада архитектора Юлиана Лисецкого.

Как выглядит новое элитное жильё на улице Леваневского

 
Теги: Брест
 
 
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  На ул. Леваневского завершается строительство индивидуального и блокированного шестиквартирного жилых домов. Сейчас идёт отделка фасадов и благоустройство...
 
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