Восемь причин, когда следует обратиться к онкологу

Источник материала: Tut.by

Онкология — диагноз, который боится услышать каждый, поэтому люди порой предпочитают действовать по принципу «меньше знаешь — крепче спишь», рассказывает онколог Юлия Бондарева. Но первые шаги в успешной борьбе с онкологическими заболеваниями — регулярные медицинские обследования и своевременное обращение к врачу для выявления болезни на ранних стадиях. Вот восемь основных причин, которые указывают на то, что нужно провериться у онколога.



Юлия Бондареваврач онколог-хирург первой категории

Появление любого образования

Если вы заметили какую-либо опухоль или узелок ткани — это повод обратиться к онкологу. Нужно помнить, что злокачественные опухоли часто бывают безболезненными — особенно на ранних этапах заболевания. Особое внимание при осмотре тела нужно обращать на шею, подмышечные впадины, яички у мужчин и молочные железы у женщин.

Необъяснимые кровотечения

Кровь в мокроте может сигнализировать о раке легких, в то время как кровянистые выделения в кале могут указывать на рак толстой кишки. Кровоточащие язвы кожи могут стать симптомом меланомы или рака кожи. Постоянные кровянистые мажущие выделения у женщин из половых путей могут возникать при опухолях тела и шейки матки. Опухоли могут кровоточить сами по себе, а могут повреждать сосуды в процессе роста, что приводит к кровотечениям. Если вы заметили какое-либо из описанных кровотечений — не стоит ждать несколько месяцев, нужно сразу идти к врачу.

Незаживающая язвочка или другая рана (особенно в полости рта) тоже повод провериться у онколога, чтобы исключить вероятность возникновения плоскоклеточного рака.

Проблемы с дыханием и голосом

Непрекращающийся кашель, одышка, постоянная хрипота или осиплость голоса, не связанные с простудой и сохраняющиеся долго, как минимум более трех недель, могут быть причиной онкологических заболеваний дыхательной системы. Конечно, такие симптомы могут быть причиной и других заболеваний: точно не нужно паниковать раньше времени, однако стоит исключить онкологию.

Стремительная потеря веса

Если вы неожиданно для себя заметно похудели за относительно небольшой период времени (около пары месяцев), не меняя привычный рацион, — это повод для беспокойства и похода к врачу. Постоянная слабость может быть свидетельством анемии. Дополнительно вы можете переживать такие симптомы, как лихорадка и потливость по ночам, постоянная утомляемость и слабость.



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Изменение родинок

На необходимость проконсультироваться с онкологом указывает появление родинок неоднородной окраски с неровными краями или трансформация уже существующих (изменение их размера, формы или цвета, изъязвление поверхности родимого пятна или любые выделения, появление зуда или болезненности в месте родинки).

Сильная головная боль

Постоянная тошнота, сильная головная боль, усиливающаяся при движении и ослабевающая в вертикальном положении, беспричинные судороги и эпилептические припадки могут быть ранними признаками опухоли головного мозга. Однако такие симптомы могут быть связаны и с большим количеством других заболеваний, при их появлении пройдите профилактический осмотр.

Боль в костях

Если стали постоянно ощущать боль в костях, вам необходимо провериться: данный симптом может говорить о злокачественных новообразованиях в костной ткани.

Изменения в работе ЖКТ и мочевыделительной системы

Проблемы с глотанием и изменения в привычной работе кишечника, например, внезапно начавшиеся запоры или, напротив, частые приступы диареи, могут быть признаками онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

А изменения при мочеиспускании, в том числе более частые или более острые позывы, а также затруднения или боли в процессе мочеиспускания, наличие крови в моче, могут свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний мочевыделительной системы.

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