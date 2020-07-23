Источник материала: Новости Волковыска

В предстоящие выходные пройдут матчи четвертого тура чемпионата Гродненской области по футболу. «Цементник» и «Смена» играют в воскресенье, 26 июля.

Красносельский «Цементник» отправится добывать заветные первые очки в центр соседнего района портовый город Мосты. Команды соседи по турнирной таблице. Правда, у хозяев поединка имеется одно добытое очко, в то время как цементники пока идут с нулевым багажом. Начало матча в 16:00.

Ввиду временного отсутствия домашнего поля волковысская «Смена» не сыграет дома, а отправится в Островец, где встретится с аутсайдером чемпионата «ФСК-Мелиоратор». Матч начнется в 14 часов на АСК «Стадион».