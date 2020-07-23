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Фото выходца из Беларуси стало лучшим на конкурсе мобильных фотографий на iPhone

23.07.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходец из Беларуси Артем Барышев занял первое место в номинации «Фотограф года» в 13-й ежегодной премии мобильной фотографии iPhone Photography Awards (IPPAwards). Об этом говорится на сайте проекта.


Фото Артема Барышева

Гран-при конкурса 2020 достался британскому фотографу по имени Димпи Бхалотия (Dimpy Bhalotia) за работу «Мальчишки в полете». Почетные первое, второе и третье места присвоены соответственно фотографу Артему Барышеву родом из Беларуси, Гели Чжао (Geli Zhao) из Китая и Саиф Хуссейн (Saif Hussain) из Ирака.

Арте Барышев получил награду за свое фото «Никаких стен», где синие полосы исчезают в еще более голубом небе, Гели Чжао — за безымянное изображение листьев в облачный день, и Саиф Хуссейн — за портрет пожилого человека «Шейх молодости».

Три победителя в дополнительных 18 категориях были определены среди фотографов практически со всех уголков мира, включая Австралию, Бахрейн, Беларусь, Канаду, Китай, Колумбию, Францию, Гонконг, Италию, Ирак, Израиль, Японию, Нидерланды, Перу. Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания, Тайвань, Великобритания и США.

В комментарии для National Geograpgic Артем рассказал, что родился в Витебске, но сейчас живет в Санкт-Петурбурге. Он снимает на уже не самый новый iPhone 6.

«Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом», — прокомментировал Артем изданию.

В прошлом году белорус Глеб Дроздов занял третье место в категории Lifestyle в этой же премии — iPhone Photography Awards (IPPAwards).

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
Теги: Витебск
 
 
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Артем рассказал, что родился в Витебске, но сейчас живет в Санкт-Петурбурге. Он снимает на уже не самый новый iPhone 6.
 
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