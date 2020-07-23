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"Немного осталось” - Мишустин заявил, что договорился с Лукашенко о "глубокой интеграции"

23.07.2020 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме и рассказал, какого прогресса добился в переговорах с властями Беларуси о процессе интеграции.

“Если говорить про Беларусь, был целый ряд встреч, я глубоко верю в потенциал "союзного договора", считаю, что работа, которая проведена была, связанная с интеграцией и с разработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Беларусью, была сделана отлично”, — похвалился перед российскими депутатами их премьер.

“Там буквально немного осталось вещей, которые надо обсудить. И верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство и примем, с изъятиями, возможно, Единый налоговый кодекс, когда мы сможем унифицировать наши ставки, подходы, то мы сможем разговаривать в том числе о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе и предлагают наши белорусские партнеры”, — цитирует Мишустина Телеграф.


Напомним, с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко встречался в Минске 17 июля. 

«Вы нам человек не чужой и по рождению, и вы нам человек не чужой, поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию. Вы у нас не гость, вы – дома», — сказал тогда Лукашенко, пообещав Мишустину рассказать о "странных вещах", которые происходят в Беларуси в предверии президентских выборов.

Чем закончилась встреча и о каких "странных вещах" рассказывал Лукашенко Мишустину, официально не сообщалось. 
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме и рассказал, какого прогресса добился в переговорах с властями Беларуси о процессе интеграции.
 
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