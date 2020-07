ABBA выпустит пять новых песен в следующем году

Источник материала: ОНТ

Известная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых композиций в 2021 году, пишет газета The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

В начале года группа сообщила о выходе двух песен текущей осенью.

Как рассказал Джефф Ллойд, он вел часовой подкаст с одним из участников группы Бьорном Ульвеусом. Тот сообщил о планах коллектива.

Информация о возможном воссоединении группы постоянно появляется c 2018 года.

Последний студийный альбом ABBA, отмечает The Independent, вышел в 1982 году. Затем неизданные песни выходили в 1993 и 1994 годах.

ФОТО: AFP





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram