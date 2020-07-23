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ABBA выпустит пять новых песен в следующем году
Источник материала: ОНТ
Известная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых композиций в 2021 году,
В начале года группа сообщила о выходе двух песен текущей осенью.
Как рассказал Джефф Ллойд, он вел часовой подкаст с одним из участников группы Бьорном Ульвеусом. Тот сообщил о планах коллектива.
Информация о возможном воссоединении группы постоянно появляется c 2018 года.
Последний студийный альбом ABBA, отмечает The Independent, вышел в 1982 году. Затем неизданные песни выходили в 1993 и 1994 годах.
ФОТО: AFP
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Известная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых композиций в 2021 году, пишет газета The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда. В...
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