ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ABBA выпустит пять новых песен в следующем году

23.07.2020 12:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ABBA выпустит пять новых песен в следующем году

Известная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых композиций в 2021 году, пишет газета The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

В начале года группа сообщила о выходе двух песен текущей осенью. 

Как рассказал Джефф Ллойд, он вел часовой подкаст с одним из участников группы Бьорном Ульвеусом. Тот сообщил о планах коллектива. 

Информация о возможном воссоединении группы постоянно появляется c 2018 года.

Последний студийный альбом ABBA, отмечает The Independent, вышел в 1982 году. Затем неизданные песни выходили в 1993 и 1994 годах.

ФОТО: AFP 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых композиций в 2021 году, пишет газета The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Тамбов» в заключительном туре чемпионата России по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика