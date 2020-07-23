Лукашенко: в этом году небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране

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Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно поставить на экспорт и получить значительную денежную выручку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.





"В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси, - отметил глава государства. - Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств".



