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Лукашенко: в этом году небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране

23.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно поставить на экспорт и получить значительную денежную выручку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: в этом году небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране

"В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси, - отметил глава государства. - Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств".

Лукашенко: в этом году небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране

 
 
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  Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно поставить на экспорт и получить значительную денежную выручку. Об...
 
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