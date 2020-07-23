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В Полтаве освобождён заложник. Продолжается операция по задержанию подозреваемого
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Мужчина, который в Полтаве взял в заложники полицейского, отпустил его и сейчас пытается скрыться.
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Новости Украины. Мужчина, который в Полтаве взял в заложники полицейского, отпустил его и сейчас пытается скрыться. Как сообщает МВД Украины в Twitter, в настоящее...
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