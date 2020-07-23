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В Полтаве освобождён заложник. Продолжается операция по задержанию подозреваемого

23.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Мужчина, который в Полтаве взял в заложники полицейского, отпустил его и сейчас пытается скрыться.

Как сообщает МВД Украины в Twitter, в настоящее время продолжается операция по задержанию подозреваемого. Отмечается, что с правоохранителем, который был заложником, всё хорошо. Действия фигуранта квалифицированы по трём статьям УК Украины.

Согласно данным Национальной полиции Украины, подозреваемый оставил автомобиль и пытается скрыться в лесу.

По информации заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, фигурантом является 32-летний мужчина, который уже был судим за кражи, производство и хранение наркотических средств, мошенничество.

Ранее стало известно, что утром 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники правоохранителя и угрожал взорвать гранату. После этого гражданин попытался скрыться на автомобиле – здесь подробности.

Люди в материале: Антон Геращенко

 
 
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Новости Украины. Мужчина, который в Полтаве взял в заложники полицейского, отпустил его и сейчас пытается скрыться. Как сообщает МВД Украины в Twitter, в настоящее...
 
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