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В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул

23.07.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул

Сразу два водохранилища, которые снабжают мегаполис, пересохли. Уровень заполняемости в Казандере и Пабучдере упал до рекордно низких показателей и составляет сейчас всего около 2-8%.

В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул

Точную причину аномального пересыхания водоёмов ещё предстоит выяснить. По мнению специалистов, речь может идти о целом ряде факторов. Основной – отсутствие необходимого количества осадков в зимние месяцы.

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Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу два водохранилища, которые снабжают...
 
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