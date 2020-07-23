|
В Турции пересохли водохранилища, которые снабжают Стамбул
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два водохранилища, которые снабжают мегаполис, пересохли. Уровень заполняемости в Казандере и Пабучдере упал до рекордно низких показателей и составляет сейчас всего около 2-8%.
Точную причину аномального пересыхания водоёмов ещё предстоит выяснить. По мнению специалистов, речь может идти о целом ряде факторов. Основной – отсутствие необходимого количества осадков в зимние месяцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Турецкий Стамбул может лишиться водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу два водохранилища, которые снабжают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)