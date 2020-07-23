Задержан замдиректора Скидельского сахарного комбината

При получении взятки в размере 1950 рублей задержан заместитель директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК.

Задержание произошло 8 июля в Гродно при передаче взятки за «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию».

Как сообщают в Следственном комитете, задержанный в данное время находится под стражей, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК.

Следователи проверяют обвиняемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уже стало известно о нескольких эпизодах получения им незаконных вознаграждений с 2015 года.

Дело передано в главное управление по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции центрального аппарата СК.