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Задержан замдиректора Скидельского сахарного комбината
Источник материала: БДГ
При получении взятки в размере 1950 рублей задержан заместитель директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат.
Об этом
Задержание произошло 8 июля в Гродно при передаче взятки за «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию».
Как сообщают в Следственном комитете, задержанный в данное время находится под стражей, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК.
Следователи проверяют обвиняемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уже стало известно о нескольких эпизодах получения им незаконных вознаграждений с 2015 года.
Дело передано в главное управление по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции центрального аппарата СК.
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При получении взятки в размере 1950 рублей задержан заместитель директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК.
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