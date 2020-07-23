ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержан замдиректора Скидельского сахарного комбината

23.07.2020 18:46 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

При получении взятки в размере 1950 рублей задержан заместитель директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК.

Задержание произошло 8 июля в Гродно при передаче взятки за «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию».

Как сообщают в Следственном комитете, задержанный в данное время находится под стражей, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК.

Следователи проверяют обвиняемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уже стало известно о нескольких эпизодах получения им незаконных вознаграждений с 2015 года.

Дело передано в главное управление по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции центрального аппарата СК.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При получении взятки в размере 1950 рублей задержан заместитель директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп направит федералов в ряд городов США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика