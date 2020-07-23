Сенатор – об электоральной кампании: это период, когда мы должны очень серьезно подумать

Источник материала: ОНТ

Белорусы выживали в сложных ситуациях благодаря тому, что это разумный народ. Об этом заявил Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире программы «Марков. Ничего личного».

Сенатор считает, что в настоящее время, несмотря на неспокойную обстановку в мире, внешних угроз национальной безопасности нет благодаря миролюбивой политике белорусского государства. Он добавил, что если есть угрозы, то они внутренние.

«Да, в мире сейчас неспокойно, и вот перенести еще это неспокойствие в нашу спокойную страну – это опрометчиво. Я не вижу, конечно, сейчас глобальных внешних угроз для Республики Беларусь. Это, в частности, благодаря той миролюбивой внешней политике, которую мы проводим последние десятилетия. В этой сфере мы достигли значительных результатов, успехов. Нас стали больше узнавать, нам стали больше доверять, нас более справедливо оценивают извне. И факты тоже есть. 2018 год, 2019 год – серьезнейшие мероприятия внешнеполитического характера проводились в нашей стране. Здесь я соглашусь, поддержу полностью Президента, что если есть угрозы, то они внутренние», – сказал Сергей Рачков.

Парламентарий привел несколько примеров, добавив, что белорусам сейчас нужно руководствоваться разумом и законом.

«В первую очередь это экономика. Экономика сегодня задела нас не по касательной. Мы открытое государство, мы открытая страна, экономика у нас тоже открытая. В мире сейчас экономическая турбулентность. И мы экспортоориентированная страна, конечно же, нас не могла не задеть вот эта ситуация. Но есть и другие внутренние угрозы».

Конечно же, президентская кампания – это эмоции, без этого, наверное, было бы не интересно. Это всегда страсти, но они должны все-таки регулироваться законом. Они должны подчиняться разуму, а разум – это характерная черта белорусов. Пожалуй, когда к нам приходили с запада и шли на восток или с востока шли на запад, мы всегда оказывались такой вот очень сложной ситуации, но нация выжила. Выжила благодаря чему? Благодаря тому, что мы очень разумный народ, поэтому, конечно же, сегодня – это тот период, когда мы должны подумать, очень серьезно подумать», – сказал сенатор.

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