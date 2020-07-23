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«В Техасе моих коллег-наблюдателей прокурор готов был посадить в тюрьму»: Сергей Рачков о международном опыте работы наблюдателем на выборах

23.07.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«В Техасе моих коллег-наблюдателей прокурор готов был посадить в тюрьму»: Сергей Рачков о международном опыте работы наблюдателем на выборах

Стандарты наблюдения за выборами у различных миссий сейчас почти одинаковые, разница бывает только на выходе. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире программы «Марков. Ничего личного».

«Миссия СНГ и МПА СНГ руководствуется конвенцией СНГ о стандартах справедливых и свободных выборов. Есть такой юридический документ. И эта миссия больше ориентирована на анализ юридических и правовых аспектов: насколько Беларусь соблюдает свои международные обязательства в этой сфере. Поэтому заключения больше выверены с такой правовой, юридической точки зрения. Ну, а наши коллеги из БДИПЧ ОБСЕ любят попиарить свой документ. И без политизации, конечно, тоже не обходятся. Мы это хорошо знаем. Мы тоже критикуем их за это. Где-то они увиливают, не соглашаются. Однако как человек, который трижды работал в миссии БДИПЧ, я, конечно, знаю всю кухню, как готовятся эти документы», – пояснил Сергей Рачков.

Он также рассказал, что в Беларуси наблюдатели допускаются ко всем этапам избирательного процесса, в отличие от США.

«В миссии, в которой я работал в США (я вовсе не критикую избирательную систему США, там много интересных вещей), и когда мы работали в этой миссии, я представлял, конечно же, Беларусь, наша цель была – больше познакомиться, проанализировать, понаблюдать, сопоставить. Это очень были интересные сопоставления, которые мы потом обсуждали с нашими американскими коллегами. Так вот во время миссии, в которой я работал, моих коллег, которые должны были поехать в Техас для наблюдения, прокурор готов был посадить в тюрьму. Почему? Потому что не предусмотрены международные наблюдения за выборами. В каждом штате свое законодательство, своя конституция», – поделился воспоминанием сенатор.

Парламентарий добавил, что в Беларуси тоже следует делать упор больше на национальных наблюдателей.

«Нам тоже надо делать акцент больше на местных наблюдателей, национальных, внутренних наблюдателей, потому что выборы мы проводим для белорусского народа», – заключил Рачков.

Подробности в видео


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Стандарты наблюдения за выборами у различных миссий сейчас почти одинаковые, разница бывает только на выходе. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии...
 
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