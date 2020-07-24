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Тихановскому продлили арест еще на 15 суток
Источник материала: Партизан
Сергей Тихановский находится в изоляторе Минска в качестве подсудимого за организацию и подготовку акций, которые нарушают общественный порядок.
В Беларуси за участие в несанкционированном митинге арестован видеоблогер и оппонент действующего президента Сергей Тихановский. По
Митинг, за участие в котором арестовали блогера, состоялся еще 27 мая в Могилеве. Тогда активисты собирали подписи для подачи документов на участие в выборах президента.
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, намерен в шестой раз баллотироваться на пост президента.
Сбор подписей для выдвижения своих кандидатур объявили бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга блогера Сергея Тихановского Светлана. Сам Тихановский не смог зарегистрировать инициативную группу, так как его арестовали.
Кампании по сбору подписей за альтернативных кандидатов постепенно переросли в протесты против режим Лукашенко. 19 июня в Минске и других городах люди выстроились в "цепь солидарности" с задержанными оппозиционными политиками, активистами и журналистами.
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Сергей Тихановский находится в изоляторе Минска в качестве подсудимого за организацию и подготовку акций, которые нарушают общественный порядок.
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