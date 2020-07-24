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Пожар в общежитии Гомеля
Источник материала: БTНарушение правил эксплуатации электрооборудования или занесение источника зажигания - это наиболее вероятные причины пожара в общежитии Гомеля. ЧП случилось в пятиэтажном здании по улице Киселева. Еще до прибытия спасателей жильцы общежития самостоятельно эвакуировались. В результате возгорания пострадавших нет, лишь в одной из комнат повреждено имущество. Закопчены потолок и стены.
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Нарушение правил эксплуатации электрооборудования или занесение источника зажигания - это наиболее вероятные причины пожара в общежитии Гомеля. ЧП случилось в...
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