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Подозреваемых в совершении серии квартирных краж задержали с погоней на трассе М1
Источник материала: БTНесколькими днями ранее фигуранты обворовали квартиру в Барановичах, похитив деньги и драгоценности. Ориентировку получили инспекторы поста ГАИ, через который фигуранты должны были возвращаться в Минск. Мужчины проигнорировали требование остановки, завязалась погоня.
Во время преследования нарушители выбрасывали похищенные вещи и орудия взлома. В последующем оперативникам удалось их найти. Задержанными оказались жители столицы и Минского района. Известно, что фигуранты искали квартиры без жильцов с простым замком. Перед кражей звонили в домофон, убедившись, что никого нет, проникали при помощи специального инструмента. Мужчины водворены в изолятор, возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц с проникновением в жилище. Сейчас сыщики проверяют ранее судимых фигурантов на причастность к другим преступлениям.
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Несколькими днями ранее фигуранты обворовали квартиру в Барановичах, похитив деньги и драгоценности. Ориентировку получили инспекторы поста ГАИ, через который...
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