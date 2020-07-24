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Подозреваемых в совершении серии квартирных краж задержали с погоней на трассе М1

24.07.2020 10:14 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Несколькими днями ранее фигуранты обворовали квартиру в Барановичах, похитив деньги и драгоценности. Ориентировку получили инспекторы поста ГАИ, через который фигуранты должны были возвращаться в Минск. Мужчины проигнорировали требование остановки, завязалась погоня. 

Во время преследования нарушители выбрасывали похищенные вещи и орудия взлома. В последующем оперативникам удалось их найти. Задержанными оказались жители столицы и Минского района. Известно, что фигуранты искали квартиры без жильцов с простым замком. Перед кражей звонили в домофон, убедившись, что никого нет, проникали при помощи специального инструмента. Мужчины водворены в изолятор, возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц с проникновением в жилище. Сейчас сыщики проверяют ранее судимых фигурантов на причастность к другим преступлениям. 

 
Теги: Минск
 
 
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Несколькими днями ранее фигуранты обворовали квартиру в Барановичах, похитив деньги и драгоценности. Ориентировку получили инспекторы поста ГАИ, через который...
 
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