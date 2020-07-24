Школьные базары проведут в Бресте скромно и не в центре

Источник материала: Виртуальный Брест

Школьные базары в Бресте этим летом пройдут в ином формате – более скромном.





Нынче мы не увидим традиционных масштабных ярмарок на Гоголя с ассортиментом к новому учебному году. Решено сосредоточить лишь несколько торговых рядов в районе рынка «Юбилейный» на Востоке. Об этом Zarya.by рассказали в горисполкоме.

– Школьная продукция сегодня представлена в 70 торговых объектах Бреста, соответствующие секции работают в расширенном режиме, – поясняет Наталья Абрамчук, заместитель начальника управления торговли и услуг Брестского горисполкома. – Там созданы все необходимые условия для примерки и хранения товара. Поэтом нет отстрой необходимости проводить еще и уличные распродажи. Ведь сегодня солнце, а завтра дождь, зачем чтобы дети стояли на коврике и мерили что-то в таких условиях?

К тому же, дополняет собеседница Zarya.by, после уличных примерок одежда быстро теряет свой товарный вид. Если она не реализовывается, то возвращается в магазин далеко не в самом лучшем состоянии. И не каждая мама готова приобрести такой «наряд» для своего ребенка.

– Мы сегодня идем по пути современных форм торговли, а подобного рода базары уже себя отживают, – говорит Наталья Абрамчук. – Конечно, люди к ним привыкли, поначалу мы, наверное, получим массу нареканий, но потом все встанет на свои места. В магазинах действуют акции, скидки, есть бонусы определенным категориям льготников, возможность сделать покупки по картам рассрочки.

Торговля школьным ассортиментом на Востоке стартует 7 августа и продолжится все выходные месяца.

К слову, улица Гоголя тоже не будет пустовать. Сегодня она переквалифицирована под другую ярмарку – по продаже ремесленных изделий и товаров народных промыслов . За покупками сюда можно прийти 1 и 2 августа.