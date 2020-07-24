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Иранский самолет экстренно сел из-за американских истребителей: есть пострадавшие

24.07.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иранский самолет экстренно сел из-за американских истребителей: есть пострадавшие

Иранский пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air благополучно сел в аэропорту Тегерана после того, как к лайнеру приблизились два американских истребителя. Инцидент произошел 23 июля, сообщает агентство Tasnim.

Два истребителя F-15 перехватили самолет рейса Тегеран – Бейрут в небе над Сирией. Экипаж попытался уйти от столкновения, в результате чего пострадали четыре пассажира. 

Изначально в СМИ появилась информация, что истребители принадлежат Израилю. Однако, по словам пилота иранского воздушного судна, летчики истребителей подтвердили по радиосвязи, что самолеты относятся к ВВС США. 

Как заявили в Пентагоне, «профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами». Представитель иранского МИДа Аббас Мусави сообщил, что все обстоятельства произошедшего будут изучены, после чего Иран примет политические и правовые меры в отношении США.

ФОТО: TASS/picture alliance/Markus Mainka

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Иранский пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air благополучно сел в аэропорту Тегерана после того, как к лайнеру приблизились два американских истребителя....
 
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