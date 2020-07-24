|
Иранский самолет экстренно сел из-за американских истребителей: есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Иранский пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air благополучно сел в аэропорту Тегерана после того, как к лайнеру приблизились два американских истребителя. Инцидент произошел 23 июля,
Два истребителя F-15 перехватили самолет рейса Тегеран – Бейрут в небе над Сирией. Экипаж попытался уйти от столкновения, в результате чего пострадали четыре пассажира.
Изначально в СМИ появилась информация, что истребители принадлежат Израилю. Однако, по словам пилота иранского воздушного судна, летчики истребителей подтвердили по радиосвязи, что самолеты относятся к ВВС США.
Как заявили в Пентагоне, «профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами». Представитель иранского МИДа Аббас Мусави сообщил, что все обстоятельства произошедшего будут изучены, после чего Иран примет политические и правовые меры в отношении США.
ФОТО: TASS/picture alliance/Markus Mainka
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иранский пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air благополучно сел в аэропорту Тегерана после того, как к лайнеру приблизились два американских истребителя....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)