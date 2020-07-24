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«Колян, давай!»: попытка снять эффектное видео с квадроциклом закончилась неудачей в России

24.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квадроцикл может проехать во многих местах, но только в том случае, если вы умеете его контролировать. Это под силу не каждому, что отлично доказывает это видео из России. Двое мужчин в попытке снять эффектное видео просто утопили квадроцикл. В воде оказался и один из участников ролика. Посмотрите, как это произошло, и никогда так не делайте.

 
 
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