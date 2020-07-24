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Солидарность поколений

24.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Наш выбор – наше будущее. Эту простую истину понимают не только ветераны профсоюзного движения Кричевщины, но и представители молодежного совета районного объединения профсоюзов, которые приняли участие в акции «Наш выбор».

Встреча прошла в историческом музее, где отражена история Кричева от древности до наших дней. В зале, посвященном участию жителей Кричевщины в Великой Отечественной войне, остановились. Здесь все дышит историей Великой Победы, и посетители экспозиции ощущают гордость за наших дедов и прадедов, положивших все, даже саму жизнь, на алтарь Победы.

Председатель районного объединения профсоюзов Валерий Живицкий отметил,  что каждый белорус хочет жить в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Но будущее зависит от выбора, который мы сделаем. Профсоюзы Кричевщины принимают активное участие во всех этапах избирательной кампании. И 9 августа нынешнего года все члены профсоюза обязательно  придут на участки для голосования, чтобы сделать свой выбор. И этот выбор, конечно же, будет в пользу согласия и стабильности.

Д. Владимиров.

 

 
 
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Наш выбор – наше будущее. Эту простую истину понимают не только ветераны профсоюзного движения Кричевщины, но и представители молодежного совета
 
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