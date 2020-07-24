КТО СТРЕЛЯЛ? Из рыжего кота достали пять пуль, одна из них перебила кость

Источник материала: ОНТ

Вороновский район. Городской посёлок Радунь. На улице Корненкова живет семья Кудьзма и девятилетний кот по кличке Рыжий. Питомец из тех, что любят гулять сами по себе. Дуэлянт и гроза окрестных кошек. И вот однажды вечером хозяйка обнаружила любимца на крыльце в непривычном состоянии.

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С хозяевами Рыжему однозначно подфартило. Утром Рената с мужем отвезли питомца в Лиду. Кота обследовали в ветеринарной клинике.

Травма, можно сказать, взялась из воздуха. В кота стреляли из пневматического оружия. Ветеринары извлекли из Рыжего пять пуль. Одна из них раздробила кость. Да так, что специалисты задумались об ампутации лапы.

Неделю Рыжий провёл в клинике. Теперь дома. На реабилитацию, по прогнозу специалистов, понадобится четыре месяца. Когда погода хорошая, хозяева выносят кота во двор. Подышать воздухом, так любимой им, свободы. Под присмотром второго питомца семьи, лабрадора Ронни. Пёс спокойно относится к тому, что его рыжему другу сейчас достаётся больше людского внимания.

Рената уверена, что рыжий не мог дать повод стрелять в себя. Кот исключительно ласковый. Доверяет, даже незнакомым людям. А когда слышит своё прозвище – обязательно мяукает.

Вот только кто в него стрелял, Рыжий даже намяукнУть не может. Рената с мужем проводят своё расследование. В Радуни больше двух тысяч жителей. А стрелок мог быть и приезжим. Пневматическое оружие доступно любому, кто заплатит. Регистрировать не надо. Поди пойми, кто тот садист, что нажал на курок.

Только поймать таких преступников непросто. Особенно если нет свидетелей. Садисты это тоже знают. В лидской ветеринарной клинике нам сообщили, что только к ним в месяц привозят до десяти животных с пулями, выпущенными из пневматического оружия.

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