Гродно, Брест, на очереди Витебск. Безвиз расширяет границы. За чем к нам едут иностранные туристы?

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Брест, на очереди Витебск. Безвиз расширяет границы. За чем к нам едут иностранные туристы?" class="one-news__figure-img">

24 июля – важная дата в развитии туризма в Беларуси. Ровно три года назад наша страна стала еще более открытой для зарубежных гостей. Указом Главы государства иностранцам, въезжающим через Национальный аэропорт «Минск», продлили срок пребывания без визы до 30 дней. Новшества стимулировали развитие сферы услуг, малого и среднего бизнеса, обеспечили приток средств в экономику целых регионов. За это время Гродно и Брест объединились в единую безвизовую зону. Приехать могут граждане из 74 государств. Где еще ждут туристов и чем намерены их удивлять, выясняли наши корреспонденты.





В хорошую погоду Геннадий Черный со своим аккордеоном всегда на главной улице Гродно. Пенсионер выходит порадовать прохожих и себя самого. Этим летом живет ожиданием туристов. Уже и костюм новый подготовил, заметный такой – шляпа с блестками, перстень и рубаха с пальмами. В прошлом профессиональный музыкант сыграть готов любой мотив.

Геннадий Чёрный, уличный музыкант: «Сейчас немножко меньше стало туристов. Ждем. Откроется безвизовый режим, их будет очень много. И будет весело и хорошо. Реагируют очень хорошо на "Катюшу". Вот мы ее сейчас и сыграем».

Литовцы же ностальгируют под хиты советской эстрады, поляки – под «разноцветные ярмарки» Марыли Родович. Для итальянцев у музыканта – Besame mucho.

И на звуки музыки приходит настоящий итальянец. Тино Молинаро прилетел в Гродно при первой же возможности и на максимальный срок. Намерен объехать всю область, увидеть замки, агроусадьбы и, конечно, попробовать драники.

Открыть новую для себя страну только в Гродненскую область приезжает до 130 тысяч иностранцев. Доход – не меньше 14 млн долларов в год. Безвизу уже четыре. За это время в Гродно открылись десятки кафе, сувенирных лавок, центров развлечений – все с оглядкой на туриста. Сложнее с жильем – гостиничный бизнес более затратный, развивается медленнее. Но подвижки есть. В городе продали одну из самых больших гостиниц – «Беларусь». Почти на 250 мест. Огромное здание с рестораном в центре города реконструируют под современный отель 3 звезды бизнесмены из Баранович.

Евгений Ародь, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома: «На сегодняшний день мы имеем всего 12 гостиниц и 7 хостелов. Это номерной фонд, который включает в себя порядка 900 койко-мест. Он, конечно, не может вместить в оптимальном варианте всех желающих. Конечно, мы ждем, что они откроются, и количество тех койко-мест, которые будут там, даст возможность привлечь еще большее количество туристов».

Пандемия в мире отступает. На волне интереса европейцев к своему здоровью белорусские здравницы ждут потока иностранцев с запада. В год только в «Солнечном» в Брестской области отдыхают больше четырех тысяч человек, половина постояльцев – гости из-за рубежа. Здесь сработал принцип сарафанного радио: сначала приезжали поляки, потом немцы, сегодня поправить здоровье едут даже из ЮАР и Канады.

Сергей Сорока, директор санатория «Солнечный»: «У нас в Беларуси очень демократичная цена по санаторно-курортным услугам, их устраивает качество, наше отношение, наше гостеприимство белорусское. Санаторно-курортное направление Советского Союза очень качественное, продуманное, с научном подходом, и нигде в мире такой подход не воспринимается, потому что весь мир работает по СПА, а санаторно-курортное – это лечение, восстановление организма».

Иппотерапия в «Солнечном» – одна их самых востребованных процедур, рекомендована для эмоциональной разгрузки, но подходит всем – общение с лошадьми лечит и тело и душу. Пушистые кролики в мини-зоопарке снимут напряжение, дружелюбные лабрадоры поиграют с детьми, а дойная коза «Ромашка» угостит молоком, свежий продукт, к слову, включают в детский рацион.

Александра Чистик, психолог: «Израиль, Испания, Германия, Финляндия – все, кто к нам приходил, оставались в большом восторге, это было не однократное посещение, о, да, это хорошо. Это всегда было регулярно. Люди понимали, что это большая возможность получить качественную услугу за привлекательную цену. Для иностранцев это очень значимо, иппотерапия в Германии стоит не пять евро, а 50 евро».

Вот уже год Гродненская и Брестская области – единая безвизовая зона. Удобно – прямо из Брестской крепости напрямую без проволочек можно съездить, например, в Крево и послушать легенды у стен древнего замка. Специалисты уже думают об очередном расширении.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии: «Большое изменение будет, когда в эту безвизовую Брест – Гродно зону попадет Минск, для того чтобы люди могли западную и центральную Беларусь целиком смотреть. Уже в январе-феврале 21-го об этом будет серьёзный разговор. Надеюсь, к лету 21 года эти решения будут если не приняты, то анонсированы».

И это привлечет, уверены специалисты, в Беларусь еще больше иностранных гостей – ведь почти половина страны будет открыта для посещения без виз. Даст новый импульс развитию городов, и главных воздушных ворот в страну – Национального аэропорта Минск. Сегодня здесь принимают до 5 млн пассажиров. Задача – создать здесь для каждого максимально удобный сервис мирового уровня. К примеру, новая вторая взлетно-посадочная полоса самого высокого класса – 4F позволила Беларуси принимать воздушные суда всех типов без ограничений. И это еще не все.

Василий Корнев, заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск: «Здесь у нас появились новые виды услуг: автоматизированное обслуживание пассажиров при регистрации и сдаче багажа – drop-off. То есть пассажир сам может провести регистрацию, в автоматическом режиме сдать багаж. Также есть fast track – ускоренный проход пассажиров, если он желает быстро пройти, начиная от регистрации и до прохода контроля при вылете пассажира».

И еще одна хорошая новость: уже идут переговоры о включении Витебской области в безвизовую зону. А посмотреть туристу там есть на что – древний Полоцк, Браславские озера, сам Витебск – родина Шагала. Сегодня специалисты всех уровней едины во мнении – идея безвизового въезда себя оправдала, и она работает. Людям со всего мира Беларусь интересна. Сюда хотят приезжать, о нас хотят знать больше.





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