Пять смартфонов, которые сейчас чаще всего покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В мире смартфонов существуют несколько «сезонов», когда производители активизируются и начинают представлять новые модели. Как правило, это время приходится на конец февраля — начало марта и конец августа — начало сентября — в оставшиеся месяцы стараются продать то, что недавно показали. С помощью сервисов KUPI.TUT.BY и «Яндекс.Маркет» мы проверили, какими устройствами на конец июля в Беларуси интересуются больше всего.

Для этого, как и всегда, мы выбрали регионом Минск и отсортировали предложения продавцов по популярности. Других фильтров выставлено не было. Однако в список не смог попасть ни один аппарат из верхнего ценового сегмента. Все описанные ниже модели принадлежат к среднему или даже начальному ценовому сегменту. Кроме того, стало очевидно: по крайней мере, сейчас в Беларуси в основном предпочитают аппараты только от двух компаний.





Долго рассказывать о девайсе не будем. Отметим лишь, что, как и в случае с прошлогодним Galaxy A50, нынешний А51 является одним из самых коммерчески успешных моделей в обойме производителя.

Внешне гаджет напоминает гаджеты серии Galaxy S20, хотя он и вышел на рынок немного раньше. Задняя сторона пластиковая, сканер отпечатков пальцев встроен в экран на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Аппаратная платформа знакомая — процессор Exynos 9611, оперативной памяти (в популярной модификации) 4 Гб, постоянной — 64 Гб. Она, правда, расширяется через microSD-карты. Не стоит забывать и о поддержке платежной системы Samsung Pay.

Батарея на 4000 мА·ч с поддержкой проводной быстрой зарядки позволяет подключать устройство к электросети раз в полтора-два дня. Основная камера состоит из четырех модулей. 48 Мп (главная) + 12 Мп («ширик») + 5 Мп + 5 Мп. Впрочем, особого смысла в модулях по 5 Мп нет — они нужны только для определения глубины объектов в кадре и макросъемки.





Несмотря на то, что в продажу устройство поступило еще в прошлом году, внимания со стороны юзеров ему до сих пор не занимать. Если вкратце: единственное отличие модели 8T от обычной «восьмерки» заключается в NFC-модуле, который обычно используется для бесконтактных платежей. В остальном аппараты одинаковые.

С характеристиками ситуация до сих пор вполне приемлемая — назвать телефон «туповатым» с учетом цены вряд ли получится. В активе пластиковый корпус со сканером отпечатков на задней панели, экран с диагональю в 6,3 дюйма (IPS, Full HD), процессор Qualcomm Snapdragon 665, 4/64 Гб памяти с поддержкой microSD, а также батарейка на 4000 мА·ч с ускоренной подзарядкой. С автономностью все стандартно — день-полтора в активном режиме и до двух дней, если экономить.

Основная камера состоит из модулей на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Как и с предыдущим Galaxy A51, третий и четвертый датчики не особо нужны. Что касается минусов, то во время тестирования внимание привлек разве что экран, который показывал себя на солнце не с лучшей стороны — максимальная яркость могла бы быть повыше.





Новинка этого года, которая только-только начинает официально продаваться в Беларуси. Впрочем, основные принципы, которыми явно руководствовался производитель при разработке аппарата, остались прежними — максимум «фишек» при минимально возможной цене.

Так, аппарат оснащается все тем же пластиковым корпусом со сканером отпечатков на задней панели, экраном на 6,53 дюйма (IPS, Full HD+), процессором MediaTek Helio G80, а также 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти в самой популярной модификации. Объем аккумулятора также возрос, до 5020 мА·ч. В версии для нашего региона есть NFC-модуль.

Правда, об автономности или производительности пока рассказать не можем. Девайс еще не успел попасть на тест в редакцию. Разрешение основных фотодатчиков — 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.



Фото: bloggerexpert.com

Долгое время единственной линейкой смартфонов среднего уровня от производителя, официально представленной в Беларуси, была Galaxy A. В этом году к ней добавилась Galaxy M — эти смартфоны отличаются увеличенным объемом аккумулятора.

Galaxy M21 — не самый дорогой гаджет в линейке. Тем не менее он комплектуется батарейкой на 6000 мА·ч и процессором Exynos 9611, прямо как в Galaxy A51. Оперативной и постоянной памяти в модификации, которую на торговых площадках ищут чаще всего, соответственно 4 Гб и 64 Гб. Карты microSD поддерживаются. Правда, платежная система Samsung Pay по какой-то причине не работает.

Корпус, как и у конкурентов выше, пластиковый. Сканер отпечатков пальцев по старинке поместили на задней панели. Зато дисплей выполнен по технологии AMOLED, разрешение — Full HD+. Основная камера девайса может похвастаться фотодатчиками разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.





Самая «жирная» модель в девятой линейке производителя этого года. Тут не только спереди, но и сзади уже используется стекло. Да и сам аппарат немаленький — диагональ экрана составляет целых 6,67 дюйма (IPS, Full HD+). Сканер отпечатков разместили на боковой панели, есть поддержка карт памяти microSD.

Процессором выступает более производительный Snapdragon 720G. Оперативной памяти уже 6 Гб, постоянной все так же 64 Гб (но существуют и другие модификации). Батарейка большая, на 5020 мА·ч. Можно подзаряжаться раз в два дня. В активе NFC-модуль, а также 30-ваттная ускоренная зарядка (входит в комплект поставки).

Основная камера такая: 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Делает довольно качественные фото. Из минусов во время тестирования отметили слабый мультимедийный динамик и проблемы со скоростью распознавания пользователя по отпечатку пальца. Правда, последнее почти наверняка поправят (или уже поправили) с обновлением прошивки.