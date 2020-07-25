Гражданка Швеции пыталась попасть в Беларусь в обход пункта пропуска

Источник материала: ОНТ

50-летняя гражданка Швеции была задержана гомельскими пограничниками. Женщина пыталась незаконно попасть на территорию Беларуси, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Шведка пояснила, что направлялась в Россию, чтобы там оформить документы для постоянного проживания. Из-за эпидемиологической обстановкой и ограничений на въезд иностранных граждан в РФ она решила въехать в страну через Беларусь.

Гражданка Швеции задержана. Начат административный процесс.

Фото: Госпогранкомитет

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