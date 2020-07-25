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Россельхознадзор ввел очередные санкции в отношении семи белорусских предприятий
Источник материала: Партизан
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 23 июля ограничила ввоз на территорию Российской Федерации продукции, произведенной ИООО «Горецкий пищевой комбинат» (Могилевская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, ограничительные меры введены из-за повторного выявления хинолонов (ципрофлоксацина) в сыворотке молочной концентрированной, выработанной данным предприятием.
Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь:
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 23 июля ограничила ввоз на территорию Российской Федерации продукции,...
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