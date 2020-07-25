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Милиция и сотрудники ОСВОД выходят в рейды против несанкционированного купания

25.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Милиция и сотрудники ОСВОД выходят в рейды против несанкционированного купания
Ясная, теплая погода влечет к водоемам Пинщины и взрослых, и детей. Организовывая свой отдых, необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Ведь самым главным фактором, влияющим на оперативную обстановку, связанную с гибелью людей на воде, зачастую становится сам человек, который переоценивает свои силы и недооценивает уровень опасности.

В период купального сезона возникает наибольший риск происшествий во время отдыха людей у водоемов. Поэтому весь купальный период сотрудники ОСВОДа, районного отдела внутренних дел и Пинского участка государственной инспекции маломерных судов систематически проводят профилактические рейды для предупреждения происшествий на водных объектах.

Надо знать, что для купания пригодны далеко не все водоемы. Купаться можно там, где есть оборудованные пляжи, вода соответствует санитарным нормам, а дно очищено от мусора. Ведь основными причинами гибели людей на водных объектах являются купание в запрещенных местах, нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, оставленные дети без присмотра старших. К сожалению, этим летом, как и в прошлые годы, не обошлось без жертв. С начала года на водоемах района погибло 4 человека. Сотрудниками милиции в ходе рейдов выявлено 17 фактов купания в неустановленных местах, 9 фактов распития алкогольных напитков, 41 водитель привлечен к ответственности за нарушение ПДД. И это только надводная часть айсберга.

До конца купального сезона планируется постоянный контроль и пресечение организации незарегистрированных мест отдыха на водоемах, патрулирование и проведение рейдов в целях пресечения нарушений правил безопасности при использовании маломерных судов и нахождении людей у воды.

Вероника НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено районным советом ОСВОД

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