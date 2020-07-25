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БНФ предлагает сняться с выборов: "Если нет выборов, то и кандидатов никаких нет”
Источник материала: Партизан
В БНФ объявили об отсутствии законных способов избрать нового президента
Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич
“На сегодняшний момент говорить о кандидатах как-то абсолютно нелепо. С одной стороны, мы видим, что национально-демократические силы и кандидаты от национально-демократических сил не участвуют в этих выборах”, — цитирует политика радио.
“Более того, те, кто хотел участвовать в этих выборах, как тот же Тихановский, Бабарико, Цепкало, они уже не принадлежат к списку кандидатов, поэтому выбор из тех пяти, которых власть сегодня покинула, он очень искусственный, нелепый. О нем говорить нелепо, выбирать из этих пяти людей, из семи, которые подавали заявления. Почему без Тихановского, без участников праймериз, например, или тех, кто собирали подписи”, — сказал Алексей Янукевич.
“Я считаю, что это довольно такие искусственные и пустые разговоры, искать какие-то программы кандидатов, сравнивать их, или сравнивать их личности. Есть не кандидаты, а просто люди, которые пытаются решать какие-то значимые задачи. Как та же Тихановская, которая действительно борется за восстановление своей семьи, за освобождение своего мужа, по человечески я конечно ей в этом сочувствую. Хочется, чтобы она достойно прошла через эту компанию, чтобы в ее семье все было хорошо. Есть те, чья мотивация мне непонятна, либо понятна и кажется абсолютно нелепой и неприемлемой. В такой ситуации говорить о каких-то симпатиях, близость кандидатов, если нет выборов, неуместно. Если нет выборов, то и кандидатов никаких нет”, — заявил политик и призвал всех кандидатов сниматься с выборов.
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В БНФ объявили об отсутствии законных способов избрать нового президента
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