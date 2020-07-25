Совмин определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан

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Совет Министров определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Соответствующее постановление Совмина от 22 июля 2020 года №430 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Речь идет о землях общего пользования, в том числе прилегающих к земельным участкам, которые предоставлены юрлицам, ИП, гражданам. Определять конкретные размеры территорий, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан, будут местные власти с учетом параметров, прописанных в постановлении.

Например, если к работам привлекаются граждане, то они проводят санитарные работы от границы своего земельного участка до тротуара или проезжей части, по остальным сторонам земельного участка - на территории не более 10 м.

В перечень санитарных работ включены очистка и уборка территорий, уход за газонами и другими зелеными насаждениями (обрезка, скашивание и др.), расчистка от снега и наледи, обработка противогололедными средствами, сбор, разделение по видам и удаление коммунальных отходов, уборка водоотводных систем открытого типа.