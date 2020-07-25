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В Могилёве местный житель похитил серебряный браслет у прохожего
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве ночью возле одного из домов по улице Боткина у мужчины был похищен браслет.
Как
Установлено, что к потерпевшему подошёл незнакомец, который захотел поговорить. В ходе общения собеседник увидел на руке у мужчины браслет. Подозреваемый заинтересовался пробой серебра, шириной изделия и прочностью застёжки. Затем незнакомец попросил потрогать браслет, после чего сорвал его с руки владельца и убежал.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний безработный гражданин, который был судим за грабёж и кражу. В момент совершения правонарушения он был пьян. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Могилёве ночью возле одного из домов по улице Боткина у мужчины был похищен браслет. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за...
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