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В Могилёве местный житель похитил серебряный браслет у прохожего

25.07.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёве ночью возле одного из домов по улице Боткина у мужчины был похищен браслет.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за помощью обратился 49-летний могилёвчанин. Заявитель пояснил, что у него с руки был сорван серебряный браслет стоимостью 350 рублей.

Установлено, что к потерпевшему подошёл незнакомец, который захотел поговорить. В ходе общения собеседник увидел на руке у мужчины браслет. Подозреваемый заинтересовался пробой серебра, шириной изделия и прочностью застёжки. Затем незнакомец попросил потрогать браслет, после чего сорвал его с руки владельца и убежал.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний безработный гражданин, который был судим за грабёж и кражу. В момент совершения правонарушения он был пьян. Возбуждено уголовное дело.

Месяцем ранее в Пинском районе двое мужчин подозревались в похищении хаски. Злоумышленники вырвали поводок из рук хозяйки питомца – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. В Могилёве ночью возле одного из домов по улице Боткина у мужчины был похищен браслет. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за...
 
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